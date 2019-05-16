Samsun Ecrin'in Kaybolduğu Evin Yakınında Kazı Çalışmasına Devam Edildi

Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı çalışmasına devam edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında kadavra köpeği 'Abrek', evin yaklaşık 70 metre aşağısındaki bir ağacın dibinde tepki vermesi üzerine dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de devam etti.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yapılan aramalarda 16 kilometrekarelik alanı didik didik tarayan ekipler, Ecrin'e dair bir iz bulamadı. Bölgede sürdürülen aramalar sırasında dün akşam saatlerinde AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine durum kayıp Ecrin soruşturmasını yürüten savcılığın kararı ile alanda kazı yapılması kararlaştırıldı. Gece yarısı bölgeye gelen jandarma ekipleri kadavra köpeğinin tepki verdiği alanda önce kazma küreklerle ardından ise iş makinesi ile kazıya başladı. Cumhuriyet Savcısı'nın bizzat gelerek izlediği kazı çalışmalarında Abrek tekrar yapılan aramada aynı bölgede tekrara tepki verdi. Ardından kazı yapılan bölgeden üç ayrı noktadan toprak numuneleri alındı. Gece ara verilen kazı çalışmalarına bu sabah ara verildi. Kazı yapılan alanda elektrik direği bulunması üzerine YEDAŞ ekipleri bölgeye geldi. Bir görevli elektrik direğindeki telleri ayırdı. Ardından Abrek tekrara bölgeye getirildi. Alanda arama yapan Abrek tekrar tepki verdi. Bugünün üzerine iş makinesi ile bugün kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Bölgede jandarma tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Öte yandan jandarma ekibi de mahallede Ecrin'i arama çalışmalarına bir yandan devam ediyor.

Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izliyor. Kazı çalışmalarıyla ilgili konuşan Kurnaz, 'Kazının neyle ilgili olduğu belli değil. Tarama köpeğimiz orada bir koku sezmiş bakılacak. Eskiye dönük. '25-30 sene eski bir çocuk gömülmüş olabilir' diyorlar. Bakılacak. Bakacağız ne çıkacak. Dün akşamdan bu yana çalışma yapılıyor daha henüz hiçbir şey çıkmadı. Benim de üç çocuğum vefat etmişti. Üçünün de mezarları, mezarlıkta gösterebilirim? dedi.

Kaynak: DHA