Samsun Dünya Rekoruna Hazırlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, 19 bin 19 sporcunun aynı anda oryantiring mücadelesiyle dünya rekoru denemesi yapılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, düzenlediği basın toplantısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında spor faaliyetleri düzenleneceğini söyledi.

Etkinliklerin dünyada ses getirmesi için çalıştıklarına işaret eden Karayılmaz, "Yüzüncü yıl kutlamaları için tüm federasyonlara müracaat ettik. İlk cevap Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan geldi. Bütün finaller Samsun'da yapılacak. 2019 yılında 10 Mayıs ile 18 Mayıs arasında 5 bini aşkın üniversiteli sporcu burada yarışacak. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu ile dünya rekoru denemesi yapacağız. Mayıs ayı içinde yapacağımız yarışta aynı anda 19 bin 19 sporcu yarışacak. Bunun altyapısını Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptık. Bütün okullar takımlarını oluşturuyor. 200'ün üzerinde antrenör ile eğitimler verildi. İnşallah dünya rekorunu kıracağız." ifadelerini kullandı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın final ayağı Samsun'da

Karayılmaz, Okçuluk Dünya Kupası'nın final ayağının Samsun'da yapılacağını hatırlattı.

Okçulukta klasik ve makaralı yaylarda her yıl dünya kupası düzenlendiğine işaret eden Karayılmaz, "Bu şampiyonalara en iyi 8 okçu katılıyor. Yani kadın ve erkek makaralı ve klasik yay gruplarında 32 yarışmacı 29-30 Eylül tarihlerinde Samsun'da şampiyon olmak için mücadele edecek. Batıpark'ta bulunan dev aslan heykellerinin olduğu Amazon köyünde organizasyonu yapacağız. Samsun'un dünyaya tanıtımı açısından bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Eski 19 Mayıs Stadyumu yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesi kapsamında eski 19 Mayıs Stadyumu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra yıkımına başlanacağını bildiren Karayılmaz, "Eski 19 Mayıs Stadyumu, millet bahçesi olacak. Projesi hazırlanıyor. Stadyumun etrafında bulunan iki yan sahanın kalması ve modern hale getirilmesi için TOKİ'ye teklifimizi yaptık. Proje hazırlandığında stadyum yeşil alana dönüşecek." şeklinde konuştu.

Karayılmaz, Samsun'da başlattıkları "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında 3 yılda 41 bin çocuğun da yüzme öğrendiğini kaydetti.