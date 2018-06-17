Samsun Doktoru Darp Eden Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Samsun'da geçen Cuma akşamı bir mekanda kavgaya karışan 8 kişilik grup olay sonrasında özel bir hastaneye gitti. Grupta bulunan 3 kişi bu defa da kendilerine müdahale etmek isteyen doktor ile güvenlik görevlisine saldırdı. Gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra serbest kaldı.

Samsun'da geçen Cuma akşamı Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir mekanda çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi tedavi olmak için Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkartan gruta bulunan üç kişi kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. A.F.N. yüzüne isabet eden tekme darbesiyle yere düştü. Ardından şahıslar yere düşen doktoru darp etmeye devam etti. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli dün çıkarıldıkları Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.