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Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Stabat Mater" konseri

AA - Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konser, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1,5 metre aralıklı oturma düzeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verildi.

18. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin son yapıtı olan "Stabat Mater", bestecinin ölümünden sonra büyük ün kazanmıştı.

SAMDOB orkestrası ile gerçekleştirilen konserin şefliğini Paolo Villa yaparken, "Stabat Mater" eserinin solist sanatçıları soprano Seda Ortaç, mezzosoprano Stare Çelebi, solist klavsen sanatçısı ise Diego Moccia oldu.

Gözde Yardımlı'nın başkemancı olarak yer aldığı konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesinden Stabat Mater konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesinden Stabat Mater konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesinden Stabat Mater konseri

AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

Konser, Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Haberler

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