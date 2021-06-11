Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Yaza Merhaba' konseri düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla "Yaza Merhaba" konseri gerçekleştirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla "Yaza Merhaba" konseri gerçekleştirilecek.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, haziran ayı içinde açık hava konserleri düzenleyeceklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verdikleri etkinliklere kademeli normalleşme sürecinde başladıklarını belirten Salcan, "SAMDOB'un ön bahçesini açık hava sahnesine dönüştürdük. Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediğimiz açık hava sahnesinde 'Yaza Merhaba' konseri vereceğiz. Ayrıca haziran ayı içinde farklı konser etkinlikleri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Salcan, konserin 19 Haziran Cumartesi saat 19.00'da SAMDOB bahçesindeki açık hava sahnesinde sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla izlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yaza Merhaba" konseri düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 15:08:13. #1.13#

title