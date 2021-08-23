Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu
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Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi yaz konserleri kapsamında sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Beethoven Keman Konçertosu" konserini sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Beethoven Keman Konçertosu" konserini sundu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yaz konserleri kapsamında Beethoven Keman Konçertosu konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na Dağhan Doğu şeflik yaptı. Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasından uvertür ile başlayan konser, Beethoven'ın keman konçertosu ile devam etti. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, solist kemancı olarak yer aldı.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konser, sanatseverlerin beğenesini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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