Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üç Tenor" konserini tekrar sahneye koyacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, gelen istek üzerine sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla gerçekleştirilen koltuk dizilimiyle "Üç Tenor" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda tekrar sahneye konulacak.

Konserde, SAMDOB solistleri Metin Bayram, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin'e piyanist Diego Moccia eşlik edecek.

"Üç Tenor" konserinde "New York New York", "Santa Lucia", "O Sole Mio", "La Donna e Mobile", "Funiculi Funicula," "Granada" gibi dünyaca ünlü şarkıların yanı sıra "Çalın davulları", "Karahisar Kalesi", "Sabahın seherinde" gibi türküler yer alacak.

Konser, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız