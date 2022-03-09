Samsun Devlet Opera ve Balesi "Stabat Mater" konseri verecek - Haberler

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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Stabat Mater" konseri verecek

AA - Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat
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Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle düzenlenecek konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

18. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin ölmeden önceki son ve en ünlü yapıtı olan "Stabat Mater", bestecinin ölümünden sonra büyük popülerlik kazanmıştı.

SAMDOB orkestrası ile gerçekleştirilecek konserin şefliğini Paolo Villa yapacak. "Stabat Mater" eserinin solist sanatçıları soprano Seda Ortaç, mezzosoprano Stare Çelebi, solist klavsen sanatçısı ise Diego Moccia olacak.

Gözde Yardımlı'nın başkemancı olarak yer alacağı konser, 12 Mart Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.??????????????

AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

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