Samsun Devlet Opera ve Balesi senfonik konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı coğrafyalarda ve kültürlerde ayrı zamanlarda yaşamış iki bestecinin müziklerini "senfonik konser" ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı coğrafyalarda ve kültürlerde ayrı zamanlarda yaşamış iki bestecinin müziklerini "senfonik konser" ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB, Avusturyalı besteci Mozart ile Türk besteci Hasan Niyazi Tura'nın eserlerini bir arada Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev yapan Hasan Niyazi Tura'nın orkestranın yönetimini üstlendiği konserde, SAMDOB orkestrası klarnet sanatçısı Eylül Çamlıtepe solist olarak görev aldı. Konserin başkemancısı Gözde Yardımlı oldu.

Tek bölümden oluşan konserde, Mozart'ın 29. Senfoni (La Majör) eseri ile Tura'nın Klarnet ve Yaylı Çalgılar İçin Konçerto eseri, SAMDOB orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Senfonik konser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.