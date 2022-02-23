Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle düzenlenecek "Güz türküleri" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Piyanolu şan konseri olan "Güz türküleri" konserinde piyanist Simten Deniz Şenpolat, kemanda Seçil Küçükçelebi, klarnette Eylül Çamlıtepe, vurmalı sazlarda ise Okan Dolgunyürek, soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik edecek.

Murat Çamlıtepe'nin anlatıcı olduğu konserde, Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de Sen Sen Sen", Kıvanç Fındıklı'nın düzenlemelerini yaptığı "Gaziantep Türküsü", "Çalın Davulları", "Aman Avcı" ve "Karadeniz Potpurisi", Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kara Toprak", Pir Sultan Abdal'ın "Ötme Bülbül Ötme", düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı'ya ait ve Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de Galmaz (Yalgızam)", Fikret Amirov'un bestesi "Baharımsan (Aygız)", düzenlemeleri İlteriş Sun'a ait "Leblebi Koydum Tasa" ve "Erkilet Güzeli" gibi Anadolu'da yüzyıllar boyunca işlenen motiflerin yer aldığı eserler seslendirilecek.

Konser, yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.