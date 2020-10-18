Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, gelen istek üzerine, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle "Güz türküleri" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda tekrar verilecek.

Piyanolu şan konseri olan "Güz türküleri" programında, piyanist Onur Altıparmak, SAMDOB sanatçılarından soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik edecek. Murat Çamlıtepe ise anlatıcı olarak seslendirilen türkülere dair detayları sanatseverlerle paylaşacak.

Konserde Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de" ve "Sen sen sen", Onur Altıparmak'ın düzenlemelerini yaptığı "Bahçalarda mor meni" ve "Çalın davulları", Aytekin Albuz'un düzenlemesini gerçekleştirdiği "İntizar", Fikret Amirov'un bestelediği "Baharımsan (Aygız)", Üzeyir Hacıbeyov'un bestelediği Arşın Mal Alan operetinden Gülçehre'nin aryası "Aşık oldum", Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de galmaz (Yalgızam)" ve Kıvanç Tepe'nin düzenlemesini yaptığı "Aman avcı" gibi, Anadolu'nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, 20 Ekim'de saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız