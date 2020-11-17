Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonu "gala konseri" ile devam edecek.

Piyanist Nona Tsutkiridze'nin solistlere eşlik edeceği konserde, koro sanatçılarından soprano Elif Demir, Seda Ortaç, Arsen Tekinmirza, Ecem Topçu, mezzosoprano Ceren Mirza Küçük, tenor Gürkan Sezgin ve bas Özgür Aslan birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirecek.

Konserde, Mozart'ın bestelediği "Sihirli flüt", "Cosi fan tutte" ve "Figaro'nun düğünü" operalarından, Bellini'nin bestelediği "Ic Capuleti e i Montecchi", Bizet'in bestelediği "Carmen", Verdi'nin bestelediği, "Il travatore", Donizetti'nin bestelediği "Aşk iksiri" ve "Don Pasquale", Rossini'nin bestelediği "Sevil Berberi", Puccini'nin bestelediği "Tosca" ve Lehar'ın bestelediği "Şen dul" operalarından bölümler beğeniye sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız