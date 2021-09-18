Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde verilen konserde solistler Zerrin Capelli, Mine Kurtoğlu, Seda Ortaç, Stare Çelebi, Ari Edirne ve Tuncay Kurtoğlu sahne aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasından Canan Ünal'ın başkemancı olarak sahneye çıktığı konserde Sezen Alanbay, Arsen Tekinmirza, Ecem Topçu, Volkan Binerbay, Berkcan Beniç, Hasan Çelik, Eray Dönmez ve Tuncay Kurtoğlu ansamble solistleri olarak yer aldı.

Mozart'ın "Sihirli Flüt", "Figaro'nun Düğünü", "Saraydan Kız Kaçırma" ve Giuseppe Verdi'nin "Aida", "Maskeli Balo", "Il Trovatore" operalarından bölümlerin yer aldığı konserde Georges Bizet'in "Carme", Giacomo Puccini'nin "Madama Buttefly", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Aleksandr Porfiryeviç Borodin'in "Prens Igor" eserlerinden de bölümler seslendirildi.