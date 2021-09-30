Samsun Devlet Opera ve Balesi, folk müzik konseri verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), folk müzik konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda dünyanın her yerinden folk müziği örneklerini caz, akapella ve klasik müzik tınılarıyla zenginleştirerek sahneye taşıyan Yumak Orkestrası, SAMDOB'da özel bir konser verdi.

SAMDOB'da orkestra şefi olarak görev yapan müzisyen Tolga Taviş'in folk müzik projesi olarak hayata geçirildiği Yumak Orkestrası'nda Sibel Gürsoy, Merve Akyıldız ve Cansu Akarsu vokal olarak yer adı.

Trompette Tolga Bilgin, saksafonda Serkan Altınok, bandoneonda Gustavo Battistessa, piyanoda Tolga Taviş, kontrbasta Selim Gürcan, davul ve perküsyonda Bora Peynirci dünyanın pek çok yerinden farklı folk müzik örneklerini müzikseverlerle buluşturdu.

Kutay Maktay'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, Eylül Benek Kuru da başkemancı olarak yer aldı.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.