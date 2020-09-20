Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek
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Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada
20.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:50

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonu "gala konseri" ile devam edecek.

Piyanist Onur Altıparmak'ın solistlere eşlik edeceği konserde, koro sanatçılarından soprano Betül Uzunoğlu, mezzosoprano Didem Çelik ve tenor Özer Öndeş, birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirecek.

Konserde, Puccini, Saint-Seans, Bizet, Offenbach, Donizeti ve Verdi'nin unutulmaz eserlerinden bölümler beğeniye sunulacak.

SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'ndeki konsere, 55 kişi katılım sağlayabilecek. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Kumcağız
Mehmet Kumcağız
AA Editörü
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