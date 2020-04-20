Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "Evde Kal Türkiyem" şarkısı
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Evde Kal, Samsun, Güncel

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "Evde Kal Türkiyem" şarkısı

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için vatandaşların "Evde kal" çağrısına uymaları için "Evde Kal Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

20.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:14
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için vatandaşların "Evde kal" çağrısına uymaları için "Evde Kal Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Samsun'da ses sanatçısı ve koro şefi Osman Ergen, "Evde Kal Türkiyem" şarkısını besteledi. Devlet Klasik Türk Müziği Korusu üyeleri, şarkıyı, şef Ergen yönetiminde evlerinde seslendirdi. Klip haline getirilen şarkı, sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkının bestekarı Osman Ergen, AA muhabirine, son günlerde "Evde kal" çağrılarının sosyal medyada trend olduğunu söyledi.

Kendisinin de buradan hareketle "Evde Kal Türkiyem" şarkısını yazdığını aktaran Ergen, "Şarkının notası ve bestesi yapıldıktan sonra korodaki arkadaşlarımız evlerinden seslendirdi. Amacımız evde kal çağrısının insanların akıllarında yer etmesidir. İnsanların şarkıyı söyleyerek tedbir almasını istedik. Sanatçılara düşen görev de sanatla halka mesaj vermektir." dedi.

Kaynak: AA

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