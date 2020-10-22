Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

SDKTMK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirdi.

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde koro sanatçıları, solist Nihat Senen, Osman Ergen, Dilara Küçükkeskin, Tülin Güven, Habibe Öztürk, Kenan ve İzzet Tekeli'ye eşlik etti.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nevruz makamındaki "Kar-ı Cumhuriyet" adlı eseriyle başlayan konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler marşlara yer verildi.

134 izleyicinin katılabildiği konser, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız