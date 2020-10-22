Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi

22.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:28

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" verdi.

SDKTMK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirdi.

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde koro sanatçıları, solist Nihat Senen, Osman Ergen, Dilara Küçükkeskin, Tülin Güven, Habibe Öztürk, Kenan ve İzzet Tekeli'ye eşlik etti.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nevruz makamındaki "Kar-ı Cumhuriyet" adlı eseriyle başlayan konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler marşlara yer verildi.

134 izleyicinin katılabildiği konser, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi
Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ezgi Mola Didem Soydan Oktay Kaynarca
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 23:28:47. #1.15#
title