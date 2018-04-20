Samsun-Devlet Desteğiyle Hibe Alıp Kütahya Çinilerini Samsun'da Yapmaya Başladı

Samsun'un Bafra İlçesi'nde yaşayan Aysel Arabacı, KOSGEB'den aldığı 50 bin TL'lik hibe desteği ile çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliğini açtığı iş yeri ile profesyonel olarak yapmaya başladı.

Eşinin işi gereği Samsun'un Bafra ilçesine yerleşen Kütahyalı, evli ve 3 kız çocuğu annesi Aysel Arabacı (40), KOSGEB'den aldığı 50 bin TL'lik hibe desteği ile çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliğini profesyonel olarak yapmaya başladı. Karadeniz'de ilk kez kendisinin Kütahya çini üretimi yaptığını belirten Arabacı, yaklaşık 500 çeşit üretim yaptığını söyledi. Kütahya'da çini işlemeciliği yapmayı merak edip öğrendiğini dile getiren Arabacı, Kütahya'da ev hanımları genellikle bu işi yapar. Eşimin işi gereği 3 yıl önce Bafra'ya geldik. 3 yıldır yapmıyordum. Sonra KOSGEP'e başvurduk ardından 50 bin TL'lik hibe ile yaklaşık 5 ay önce işyerimi açtım. 250 proje arasından 11 oldum. Abajurundan, tabağına, kaftandan vazoya, şamdana, süs eşyalarına çeşitli çinilerini üretiyorum. Ben tüm kadınların girişimci olmalarını tavsiye ederim. Kadınların başaramayacağı bir şey yok. Bende cesaret edip böyle bir girişimde bulundum ve Samsun'da Kütahya çinisi üretmeye başladım. Karadeniz bölgesinde ilk defa Kütahya çinisi yapılıyor diye konuştu.