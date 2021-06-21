SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği sahil kenarında denize giren Murat Can Güngör (24), boğuldu.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği sahil kenarında denize giren Murat Can Güngör (24), boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giren Murat Can Güngör, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne bağlı ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonucu, Güngör'ün cansız bedenine 20 metre açıkta ve 3 metre derinlikte ulaşıldı. Güngör'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU
SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU
SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU
SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:42:17. #1.14#

title