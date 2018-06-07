Samsun Dede, Torunu İçin Kitap Yazdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan emekli öğretmen 58 yaşındaki Ayhan Türkmen, torunu Çınar Semiz'e kalıcı bir miras bırakmak için 'Gezgin Çınar' adlı kitap serisini yazdı. Türkmen, torunu Çınar'dan esinlenerek kaleme aldığı bu kitap serisi ile okuyucuları şehir şehir dolaştırıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ilkokul öğretmenliği yapıp, bu sene emekli olan 58 yaşındaki Ayhan Türkmen, torunlarının büyüdüklerinde dedelerini hatırlamaları ve kitapların dünyasını öğrenmeleri için onlara kitaplar yazıyor. Türkmen, 'Gezgin Çınar' adlı kitap serisinde, Samsun'dan Diyarbakır'a kadar 10 ilin kültürel özelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini anlatıyor. Ayrıca okuyucuları maceralar da yaşatıyor. Torunu Çınar'a kalıcı bir miras bırakmak için bu kitap setini yazdığını belirten Ayhan Türkmen, '38 yıllık öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde öğrencilerimizi hem geleceğe hazırlamak için hem de ülkemizin daha iyi beceriler kazanması için uğraş verdim. Bu arada ilk torunum Çınar dünyaya gelince, Çınar'a da geleceği ile ilgili hem bir mesaj, hem de kalıcı bir eser bırakmak için onun adına bir eğitim seti hazırladım ve Çınar'a 10 ili gezdirdim. 10 şehrimizi Çınar gezdi ve oraları tanıttı. Oralardaki yaşantıyı, kültürel etkinlikleri, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, yardımlaşmayı, dayanışmayı vererek ülkemizin güzel yerlerini tanıttık. Buda tutuldu. Bende küçük yaşta torunuma bir eser bırakma fikri oluştu. İyi ki de yazdık. İnşallah bunun devamını da gelir. Şuana kadar 10 tane kitap yazdım. 10 kitap da eğitim seti olarak geçiyor. 10 ilimizi gezdirdik. Trabzon, Bursa, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Adana, Konya, Samsun, Antalya ve İzmir'i gezdi. Oraları tanıttı ve aynı zamanda oralarda maceralar yaşadı. Umulmayan bir takım durumlarla karşılaştı ve onları çözmeye çalıştı. Böyle bir eğitim seti hazırlamış oldukö dedi.

Kitap serisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir mesaj verdiğini ifade eden Türkmen, 'Benim zaten daha önceden de denemelerim vardı. Önce İstanbul'da anı kitap şeklinde kitaplarım yayınlandı. Daha sonra da resimli sözlük hazırladık. Bunu da 1'inci sınıfta okuyan öğrencilerin daha okuma ve yazma bilmediği için onlara 'sözlük kullanma alışkanlığını nasıl kazandırırız' diye düşünürken, resimli sözlük fikri aklımıza geldi. Hazırladığımız Gezgin Çınar serisinde öğrencilerimize kültürel farklılıklar göstererek, aslında onların aynı insanlar olduğunu, o farklılıkların bizim zenginliğimiz olduğunu, bunları tanıyarak, gezerek, görerek yapılması gerektiğinden yola çıkarak yazdık. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığına da mesaj vermiş olduk. Mesajımızda 'böyle 7 bölgemiz varsa, buradaki çocuklarımızı devlet sponsorluğunda gezilere gönderelim. Bu gezilerde çocuklarımız oraları kendileri tanıyıp görsünler' şeklinde bir önerimiz de oldu. Şuanda 'ünlülerin hayatlarını' öykü bazında bir teklif geldi ve ona başladımö diye konuştu.