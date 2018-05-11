Samsun-Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan Türk Şüpheli Ben de Gazeteciyim

Deaş operasyonunda gözaltına alınan Türk şüpheli Ben de gazeteciyim

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, olan Türk uyruklı şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendini çeken gazetecilere seslenen şüpheşi Ben de gazeteciyim dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi emniyetten serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltına kalan 4 kişiden birisi olan Türk uyruklu şüpheli Ali K., bugün adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntülüyen basın mensuplarına seslenen şüpheli, Neyi çekiyorsunuz, Allah aşkına ben de gazeteciyim arkadaş ya Allah Allah dedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.