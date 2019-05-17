Samsun Deaş Operasyonu: 17 Gözaltı

SAMSUN'da, polis ekipllerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallerine el konulan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Samsun

Kaynak: DHA