Samsun'dan Yemen'e Yardım Seli

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yapılan Yemen'e yardım kermesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yemen'de zulüm gören insanlara yardım amacıyla Samsun İl Müftülüğü, İlkadım İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Samsun iş birliği ile Samsun'da "Yemen'e Umut Olalım" kermesi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve çadırları İlkadım Belediyesi tarafından temin edilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermes hakkında bilgi veren Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, "Samsun İl Müftülüğü, İlkadım İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Samsun iş birliği ile Yemen'e yardım kampanyası düzenledik. Yemen'e umut olalım sloganıyla yola çıktık. İnşallah oradaki kardeşlerimize el uzatmak ve yardımcı olmak adına kermes hazırladık. Kermesimiz 4 Ocak'ta başladı ve 7 Ocak akşamı son bulacak. Bu vesileyle Yemen'deki kardeş ümmete el uzatmayı hedefliyoruz. Vatandaşlar kermeste ağırlıklı olarak gıda bulabilir. Onun dışında el sanatları ve giyim anlamında da ürünler bulunuyor. Buradan alınan her şeyin ücreti Yemen'e ulaştırılacak. Ürünleri, İlkadım Müftülüğü'ne bağlı kuran kurslarının kursiyerleri getirdi. Her gün görevli kursiyerlerimiz kendilerine düşen payı gerçekleştiriyorlar" dedi.

Kermes sonunda toplanan paralar, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kermes, 7 Ocak akşamına kadar Cumhuriyet Meydanı'nda açık kalacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA