Samsun'dan Sinop'taki selzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi
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Samsun'dan Sinop'taki selzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Samsun'dan Sinop'taki selzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'dan Sinop'ta selden zarar görenlere 2 tır yardım malzemesi yollandı.

Samsun'dan Sinop'ta selden zarar görenlere 2 tır yardım malzemesi yollandı.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'in illerinde yaraların sarılması amacıyla Samsunspor taraftar grupları, topladıkları su, kuru gıda, mutfak eşyası, giyecek ve çocuk bezi yardımlarını afet bölgelerine ulaştırdı.

İlkadım Muhtarlar Derneği, İlkadım Belediyesi YABPA Spor Kulübü ve Fatih Mahallesi Muhtarlığının da destek verdiği kampanyada yardımların toplanması ve yüklenmesi kendileri yapan taraftarlar, Ayancık ilçesinde bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında da aktif rol oynadı.

Samsun'dan Sinop'taki selzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi
Samsun'dan Sinop'taki selzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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