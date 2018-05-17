Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Bisiklet Takımı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu"na katılan bisikletçiler Afyonkarahisar'a ulaştı.

Samsun'da düzenlenen törende Vali Osman Kaymak'tan teslim aldıkları Türk bayrağını bin 110 kilometre yol kat ederek 19 Mayıs'ta Muğla Atatürk Stadı'nda düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecek olan sporcular, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Valilik önünde bisikletli gurup ile görüşen Tutulmaz, Muğlalı bisikletçilere gösterdikleri ilgi ve özenden dolayı teşekkür ederek, Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardan geçtiklerini hatırlattı. Tutulmaz daha sonra bisikletlilerle fotoğraf çektirerek, bisikletlileri Denizli etabı için uğurladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, bu yıl dördüncüsü düzenlenen tura 20 kişinin katıldığını belirterek, "Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu" kapsamında Afyonkarahisar'da olduklarını söyledi.

5 rotadan oluşan turda öncelikle Samsun Ankara rotasını bitirdiklerini ifade eden Cömert, şunları kaydetti:

"Dün Anıtkabir ziyaretinin ardından Afyonkarahisar'a yol aldık. 260 kilometrelik yolun bisikletçilerimiz pedalladıktan sonra geceyi Afyonkarahisar'da geçirdik. Bu sabah da Afyonkarahisar Valiliğinden Denizli'ye hareket edeceğiz. Totalde 1 bin 100 kilometrelik bir parkur bu ve bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor. Hedefimiz, Muğlalı bisikletçilerin Atatürk'ün izinde neler başarabileceklerini göstermek hem de yaz dönemi faaliyetleri öncesinde bisikletçilerimizin bir şekilde antrenman yapmasını da sağlamak.

Bu bağlamda bunun çok faydalı olduğunu da görüyoruz. Yol üzerinde değişik illerde de Valilerimizin, Belediye Başkanlarımızın teveccühleriyle güzel yerleri de keşfetme şansı oluyor sporcularımız için. İnşallah 19 Mayıs'ta Samsun'dan aldığımız bayrağımızı Muğla Valimize teslim ederek faaliyetimizi sona erdireceğiz. Faaliyetimiz 6 gün sürüyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sona eriyor. Samsun Valimizden aldığımız bayrağımızı nasip olursa 19 Mayıs'ta Muğla Valimiz Esengül Civelek'e teslim edeceğiz."

Bisikletliler daha sonra trafik oolislerinin eskortluğunda şehir merkezinden geçip, Afyonkarahisar-Denizli karayoluna çıkarak yollarına devam etti.