Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Soğuksu Mahallesi kapalı sebze pazarının 10 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.



Başkan Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları sırasında Soğuksu Mahallesi sebze pazarı ile ilgili vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Senelerdir ilçe halkına hizmet veren Soğuksu Mahallesi sebze pazarının önceki dönemlerde Ondokuz Mayıs Mahallesi'ne taşındığını belirten Sarıcaoğlu, "Vatandaşların sebze pazarının eski yerine getirilmesi isteği üzerine söz vermiştim. Vatandaş da bana güvendi. Soğuksu Mahallesi'ndeki belediye düğün salonunun altında düzenleme yaparak tezgahları kurduk, numaraları verdik, hizmete hazır hale getirdik." dedi.



Sarıcaoğlu, 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren her pazartesi günü yerli pazar esnafı ile komşu il ve ilçelerdeki üretici ve satıcıların rahat ve huzurlu ortamda satış yapabileceğini kaydetti.



Şehit Alnıdelik için mevlit okutuldu



Kilis'te 28 Haziran'da sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik için memleketi Havza'da mevlit okutuldu.



Doğançayır Mahalle Camisi'nde Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen mevlitte, Alnıdelik ve tüm şehitler için dua edildi.



Mevlidin ardından şehit babası Akif Alnıdelik, evinde taziyeleri kabul etti.



Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.



Mevlide, şehidin ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu ile vatandaşlar katıldı.