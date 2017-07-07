Samsun'dan Kısa Kısa

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayonca Mahallesi İncegeriş mevkisinde araziye ekili halde 40 kök Hint keneviri buldu.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Havza'da 07.07.2017'de 17 nikah kıyıldı



Havza Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na, 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen 17 çift başvurdu.



Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler, Havza Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. 07.07.2017 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 17 çift, sırayla nikahlarını kıydırdı.



Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.



Nikah kıydıranlardan Fatih Büyük, nikahın başlı başına önemli bir olay olduğunu fakat daha özel bir anısı bulunması için bu tarihi tercih ettiklerini anlatarak, "Nikah tarihini 3 ay önce aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.