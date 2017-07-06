Samsun'dan Kısa Kısa

Vezirköprü ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı.



Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Gazi Caddesi kavşağında yaptığı denetimlerde, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men etti.



Trafik ekipleri, kurallara uymadıkları tespit edilen motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.



Kavak'ta pazar denetimi



Kavak Belediyesi Zabıta ekipleri, perşembe günleri kurulan ilçe pazarında denetim yaptı.



Zabıta Müdürü Fehmi Durgun başkanlığındaki denetim ekipleri, kuru gıda, sebze ve süt ürünleri satışı yapılan pazar tezgahlarında incelemede bulunuldu.



Denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ambalajlı bakliyat ürünlerinin gramajları kontrol edildi.



Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlık konusunu dikkate alarak denetim yaptığını söyledi.



Başkan Sarıcaoğlu, "Bizim için en önemli olanı insan sağlığıdır. Bu denetimlerimizden vatandaşlarımızın yanı sıra pazar esnafı da memnun kalmakta. Belediye zabıta ekiplerimiz tarafından gerek çarşı ve gerekse pazar esnafımıza yönelik denetim çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.



Sarıcaoğlu, denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını sözlerine ekledi.