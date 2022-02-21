Samsun'dan kısa kısa

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 53 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 53 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Havza SYDV'den 70 öğrenciye eğitim seti

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, eğitim yardımları kapsamında hayırsever bir vatandaşın katkıları ile Liselere Giriş Sınavına hazırlanan 70 öğrenciye eğitim seti hediye edildiğini belirtti.

Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı görevini yürüten Nayman, yaptığı açıklamada, çalışmanın Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Maddi durumu olmayan, örgün eğitime devam eden 70 öğrenciye 6 adet yardımcı kaynak kitaptan oluşan eğitim setlerinin 23 bin 500 liraya mal olduğunu anlatan Nayman, eğitim setlerinin öğrencilere teslim edilmeye başlandığını aktardı.

Eğitime verilen desteğin önemini vurgulayan Nayman, "Eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplumun kalkınmasının olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden eğitimi, insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görmekteyiz. Bu ilkemiz doğrultusunda eğitime yönelik çalışmalarımıza öncelik vermeye devam edeceğiz." dedi.