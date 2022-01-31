Samsun'dan kısa kısa

LADİK, SAMSUN (AA) - Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek ve su bırakılması çağrısında bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada, soğuk havaların insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kuşların ve sokak hayvanlarının karla kaplı doğada yiyecek bulmakta güçlük çektiğine işaret eden Özel, "Allah'ın insanlara emanet ettiği sokak hayvanlarının unutulmaması gerekir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah'ın eseri olarak değerlidir ve O'nun tarafından insanlara emanet edilmiştir. İlçemizin çeşitli yerlerine sokak hayvanları için mama ve su bırakmaya devam ediyoruz. Ladik Gölü bölgesi ve dağlık alanlarda doğaya Kaymakamımız Ahmet Raşit Orhan ve personelimizle aç kalmamaları için yem bıraktık." dedi.

Ladik'te karla mücadele çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, karla mücadele ekiplerinin vatandaşların ve sürücülerin sıkıntıya düşmemesi için görevinin başında olduğunu söyledi.

Özel, karla mücadelede gerek ilçe merkezi gerekse kırsal mahallelerde önemli mesafe aldıklarını vurguladı.

Ekiplerinin kırsal mahalle ve ilçe merkezinde 24 saat esasına göre meydan, cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda çalışmalarına başarılı şekilde devam ettiğin anlatan Özel, "Amacımız, vatandaşlarımız ve sürücülerimizin mağdur olmamasıdır. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kavak'ta sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Kavak'ta yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve sokak hayvanları unutulmadı.

Olumsuz hava koşullarında sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek desteğinde bulunan 64 yaşındaki Kemalettin Şener, bu yıl da can dostlarını unutmadı.

Şener, "İlçe merkezimizde halen 70 santimetre kalınlığında kar bulunuyor. Allah'ın insanlara emaneti olan dilsiz can dostlarımız sokak hayvanları ve kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Ben de evimden sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek getirdim, uygun yerlere koydum. Olumsuz hava şartları düzelinceye kadar destek olmaya devam edeceğim." dedi.

Havza Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Havza Belediyesi tarafından yoğun kar yağışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan kar ve buz temizleme çalışmaları devam ediliyor.

Havza Belediyesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin katılımıyla Hasan Aktar Caddesi'nde iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, son 50 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Önceliğimiz bir an evvel karın halkımız üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak. Bunun için ekiplerimiz 24 saat esası ile çalışmalarına devam ediyor. Özveri ile işlerini yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

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