Samsun'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'dan kısa kısa

AA, Mustafa Günay - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, çatılardaki kar kütlesi ve sarkıtlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, çatılardaki kar kütlesi ve sarkıtlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Özel, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla çatılarda oluşan kar kütlesine ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Gerek ilçe merkezindea gerekse kırsal mahallelerdeki çatılarda 110 santimetre kar ve yine buz sarkıtları meydana geldiğini anlatan Özel, "Buz sarkıt ve kar kütleleri haliyle vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Vatandaşlarımız saçaklarda biriken kar yığını ve buz sarkıtlarını düşürmeli ve saçak altlarından geçerken tedbirli davranmalı." dedi.

Özel, sarkıtlara ulaşılamaması durumunda talep halinde belediye olarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını kaydetti.

Çarşamba'da aşırı kar biriken deponun çatısı çöktü

Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin deposunun çatısı çöktü.

İlçede etkili olan kar yağışı sonucu Çarşamba-Ayvacık kara yolunda bulunan bir işyerine ait deponun çatısı çöktü.

Çöken çatının sacları ve çelik konstrüksiyonu, vinç yardımıyla kaldırıldı.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Nurhan Yapıcı Özel, Hisarcık, Ladik, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title