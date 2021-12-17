Samsun'dan kısa kısa

Kavak ilçesinde gerçekleştirilen kampanyada 55 ünite kan bağışı alındı.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve Türk Kızılaya kan bağışı desteğinde bulunmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirten Bakır, durumu uygun vatandaşlardan 55 ünite kan aldıklarını kaydetti.

Türk Kızılay ekibi de Bakır ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Ladik'te "Damarlarındaki asil kanı kirletme" semineri düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ladik İlçe Başkanlığı tarafından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Ladik Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Başoğlu yaptı.

Başoğlu, Türk milletinin ruh kökünden doğan, her zaman Türk milleti ve Türk gençliği için emek sarf eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak "Damarlarındaki asil kanı kirletme" temasıyla gençleri bağımlılık konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlediklerini dile getirerek, "Türk gençliğini emelleri belli birtakım odakların karanlık zihin dehlizlerindeki saplantılı yaklaşımlarına bugüne kadar terk etmediğimiz gibi bundan sonra da terk etmemiz söz konusu değildir. Ülkü Ocakları olarak bu hassas konu ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulamaları Müdürü Doç. Dr. Yaşar Barut da bağımlılık çeşitleri ve mücadele yolları hakkında sunum yaptı.