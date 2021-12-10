Samsun'dan kısa kısa

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu'nu ziyaret etti.

Kursta incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman, çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda bu tür kursların önemine dikkati çekti.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Halit Kamçı, Kurs eğitmeni olarak Türkan Şule Güleryüz'ün görevlendirildiğini, 380 saat süreli okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kursuna 25 ev hanımının katıldığını ve kurs sonunda başarılı olanlara belge verileceğini söyledi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu belirten kurs eğitmeni Güleryüz, "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı kursumuzda özellikle katılımcı çocuklarımız için, çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konuda temel bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmiştir." dedi.

Sohbet ettiği kursiyerlere ve Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Zaman, kursla ilgili gerekli materyal desteğinde bulunacağını kaydetti.

Havza'da öğrencilere giysi yardımı

Havza Kaymakamı ile Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, Havza SYDV tarafından eğitim yardımları kapsamında öğrencilere giysi yardımı yapıldığını açıkladı.

Nayman, özel bir firmadan tamamen ücretsiz olarak elde edilen giyim malzemelerinin Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören 160 öğrenciye dağıtıldığını belirtti.

Eğitime destek vermenin önemine vurgu yapan Kaymakam Nayman, "Eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplumun kalkınmasının, olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden eğitimi, insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görmekteyiz. Bu ilkemiz doğrultusunda eğitime yönelik çalışmalarımıza öncelik vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize yapılan yardımdan dolayı ilgili firma yetkililerimize teşekkür ederim." dedi.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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