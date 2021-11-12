Samsun'dan kısa kısa

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza İlçe Müftülüğü, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) iş birliğinde Havza Merkez Kur'an Kursu'nda Kızılay tanıtımı ve deprem eğitimi verilerek AFAD çadır kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Kur'an Kursu öğrenci ve din görevlilerine AFAD eğitmenleri Zekayi Aydoğan tarafından doğal afetler, AFAD çalışmaları, deprem anında ve sonrası yapılacaklar hakkında eğitim verildi.

Daha sonra kan bağışçısı kazanım uzmanları Salih Kaya ve Yaşar Batur tarafından Kızılay'ın çalışmaları, kan bağışı ve önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, öğrencilere eğitime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Halkımızı afetler konusunda bilinçlendirmek için bu tür eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kızılay olarak hayatın her anında halkımıza yardım için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Eğitim ve konuşmanın ardından Kur'an kursu bahçesinde AFAD çadırı kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 78 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ile Havza Müftülüğünün destek olduğu kan bağışı çalışmaları kapsamında Kevser Parkı'nda konuşlandırılan otobüste üç günde 78 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu kan bağışı çalışmalarına destek olan AK Parti Havza İlçe Başkanlığı ile Havza Müftülüğüne teşekkür ederek herkesi kan vermeye davet etti.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Asarcık ve Ladik ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Asarcık ve Ladik ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak çeşitli cinste 4 bin fidan dağıttıklarını söyledi.

Güneş, fidan dağıtımı sırasında vatandaşlara fidan çukurlarının hazırlanması, dikimi ve bakımı konularında da bilgiler aktarıldığını belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Asarcık ve Ladik ilçesindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmak üzere Asarcık Orman İşletme Şefliğine 1250 sarıçam ve 250 mavi servi fidanı, Ladik Orman İşletme Şefliğince 1500 sarıçam, 500 karaçam, 500 mavi servi ve 100 doğu çınarı fidanı teslim ettiklerini aktaran Güneş, "Şefliklerimiz kendilerine teslim edilen fidanların ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtımını tamamladı. Şeflik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Güneş, "Bizler, yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı toprağa dikin diye öğütleyen bir inanışın neferleriyiz. Kavak Orman İşletme Müdürlüğü olarak fidan dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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