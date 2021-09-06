Samsun'dan kısa kısa

Ulaş Kaymakamlığından Havza Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman görevine başladı.

Ulaş Kaymakamlığından Havza Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman görevine başladı.

Nayman, görevinin ilk gününde kurum amirleri ile bir araya gelerek bir süre görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Nayman'ı ziyaret ederek hayırlı osun dileklerini iletti.

Özdemir, Nayman'ın 2017 yılında 6 ay vekil olarak Havza Kaymakamlığı görevini yürüttüğüne işaret ederek, "Sayın Kaymakamımız ilçemizi bilen ve tanıyan bir insan. Kendisi ile uyum içinde ilçemize hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Sayın Kaymakamımıza görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Havza'da okul servisleri denetlendi

Havza'da trafik ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Aslançayır Mahallesi mevkisinde kırsal mahallelerden öğrenci taşıyan okul servis araçları denetlendi.

Denetimde, maske ve mesafe kontrolü yapıldı. Ayrıca araç ve araç sürücülerinin belgeleri, emniyet kemeri kontrol edildi.

Sürücülere maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulunularak, servisten inme bine, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmalar yapıldı.

Kavak'ta yüz yüze eğitim başladı

Kavak'ta 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ders zili Yaşar Doğu İlkokulunda düzenlenen törenle çalındı.

Ders zilinin çalınmasıyla birlikte okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, burada yaptığı konuşmada, insan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Öğrenci, öğretmen ve velilere sağlıklı ve hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dileyen Büyük, aşı, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün konuşmasının ardından öğrenciler sınıflarına alındı.

Kavak ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ders zilinin çalınmasıyla birlikte 3 bin 325 öğrenci ve 305 öğretmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu