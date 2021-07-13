Samsun'dan kısa kısa

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Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde, yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde, yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi esnafı, havaların ısınması ve yaklaşan hasat mevsimiyle son birkaç gündür artan işlerden memnun.

Biçerbağlar, biçerdöver, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanların tamiratını yapan esnaf, hasat mevsiminin yaklaşmasıyla işlerinin artış gösterdiğini belirtti.

Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimine hazırlıklı girmek isteyen çiftçilerin sanayiye geldiğini belirtti.

Şahin, "İlçenin yüksek kesimlerinde hasat başladı ilçe genelinde ise birkaç gün içinde başlayacak. Her geçen yıl sanayiye gelen iş azalıyor. Bunun nedenlerinden biri, çiftçilerin artık biçer veya biçerbağlarla değil biçerdöver ile tarlalarında hasada yönelmesidir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Madeni İşler Odasına bağlı esnafa sırası gelenlerin mutlaka aşı olmaları gerektiğini hatırlatmasında da bulundu.

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza halkını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek doğa yürüyüşü ve bisiklet turuna davet etti.

Özdemir, 15 Temmuz 2016'da hainlere karşı devletin gösterdiği kararlılık ve milletin gösterdiği kahramanlığın Havza'da yaşatılacağını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk etkinliğin 14 Temmuz Çarşamba günü düzenleneceğini belirten Özdemir, "Etkinliklerimiz 14 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da Kılavuz Ormanı'nda düzenlenecek doğa yürüyüşü ile başlayacak. Yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta devam eden yürüyüş, ilçe stadında sona erecek. Geleneksel hale getirmek için çalıştığımız bisiklet turumuzu bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü teması ile düzenleyeceğiz. Saat 17.17'de Kevser Parkı'ndan başlayacak ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda parkurdan oluşan bisiklet turumuz, yine Kevser Parkı'nda sona erecek. Tüm halkımızı bisikletleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turumuza davet ediyorum." diye konuştu.

Çarşamba'da organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, bölgede geçen sene 1400 ton olan organik fındık rekoltesinin bu sene 1600-1700 tona çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba ile Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde organik fındık üretimi yapmak isteyen üreticiler olduğunu belirtti.

Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki üreticilerin organik fındık üretimine yeni başlayacağını anlatan Bakır, "Ancak ilçemizde geçen yıl 1400 ton organik fındık üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl bu rekolteyi 1600-bin 700 ton bekliyoruz. Bunda üretici sayımızın artmasının yanı sıra mahsulün de ürün vermesinin etkisi var." ifadelerini kullandı.

Organik fındık kazancının daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:

"Dünyada organik üretim artıyor. Organik fındık üretiminde de Çarşamba, Karadeniz Bölgesi'nde birinci sırada yer alıyor. Bunun nedeni, talep ve organik fındığın diğer fındığa oranla fiyatının 2 lira daha fazla olması. Bu da üreticiye daha cazip geliyor. İnşallah organik fındık üretimi bundan sonraki yıllarda daha artacak."

Çarşamba'da "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" faaliyetleri, Çarşamba ilçesinde de 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Salgın sürecinde olumsuz etkilenen çocukların sosyal hayata kısa zamanda uyum sağlamasına yönelik çok boyutlu ve yaz dönemi sürecinde devam edecek uygulamaları kapsayan program, renkli görüntülere sahne oluyor.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Telafide Ben de Varım" faaliyetleri kapsamında "Minikler Protokole Karşı" futbol müsabakasını organize etti.

Çarşambaspor minik futbol takımı ile Çarşamba Kaymakamlığı daire amirlerinden oluşan futbol takımı arasında müsabaka gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, "Telafide Ben de Varım" faaliyetlerinin sadece akademik olarak değil, fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarını kapsadığını anlattı.

Öğrencilerin sosyalleşmesi adına bu faaliyetleri önemsediklerini vurgulayan Özdemir, öğrencilerin bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabileceklerini dile getirdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da havuz çalışmalarının devam ettiğini, tüm çalışmalarının gençler için olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmaların ardından protokol üyeleri, küçük futbolcularla maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu