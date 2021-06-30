Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede kurban pazarının yarın açılacağını bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede kurban pazarının yarın açılacağını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada vatandaşların kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için Kale Ardı mevkisindeki kurban pazarının yarın, Doruk Mahallesi'ndeki bölgesel canlı hayvan pazarının ise 4 Temmuz Pazar günü açılacağını söyledi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününe kadar açık olacak her iki kurban pazarının da denetim altında bulundurulacağını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Kurbanlık hayvan satışı yapılacak her iki hayvan pazarımızı da vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için denetim altında bulunduracağız. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şubesindeki veteriner hekimlerimiz, belediye zabıta ekiplerimiz, sorumluluk sahasına göre emniyet, polis ve jandarma ekiplerimiz denetim yapacaklardır. Pazar girişlerinde gereken evrakları bulunmayan hayvanların pazar girişine izin verilmeyecek."

-Havza'da telafi eğitimi alan öğrencilere spor şenliği

Havza'da telafi eğitimleri kapsamında okula devam eden öğrencilere yönelik spor şenlikleri düzenleniyor.

Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürlüğü işbirliği ile okul bahçesinde düzenlenen sportif etkinlikler yapıldı.

Etkinliklerde parkur, badminton, bocce, ok atma, dart yarışmaları ve voleybol müsabakalarının yanı sıra geleneksel oyunlar oynandı.

Çocukları yaz okullarına davet eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz çok enerjik. Pandemi nedeni ile geçmiş olduğumuz dönemde bu enerjilerini pek fazla harcayamadılar. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte gençlere yönelik etkinliklerimiz de başladı. Gençlerimizin bu enerjisini doğru yönlendirmek ve onların tatil sürecinde spor yapabilmeleri için Havza Belediyesi olarak Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü iş birliği ile yaz spor okullarını açmaktayız. Sizleri yaz spor okullarına davet ediyorum."

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise yaz spor etkinlikleri kapsamında güreş, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, tenis, hentbol, masa tenisi, atletizm, karate, boks, okçuluk, step, aerobik, bocce, oryantiring ve badminton dallarında kurslar açılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu