Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Köselli Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Köselli Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Saygılı, "Köyüm Beni Çağırıyor Projesi" kapsamında restore çalışmalarına başlanılan Doğal Yaşam Okulu'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Proje Yürütme Komisyonu Başkanı Orhan Büyük'ten bilgi aldı.

Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelip onlarla sohbet eden Saygılı, talep ve sorunlarını dinledi.

Saygılı, yapımı devam eden Doğal Yaşam Okulu'nun mahalle ile yöreye ciddi katkı sağlayacağı söyledi.

BBP Kavak İlçe Başkanlığına İnan seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kavak Olağan Kongrede başkanlığa Ahmet İnan getirildi.

Parti binasında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde başkanlığa kurucu başkan Ahmet İnan seçildi.

Yönetim kurulu ise Osman Arslan, İbrahm Akça, Halil İbrahim İnan, Saffet Bedir ve İhsan Arlı'dan oluştu.

İnan, "Beni Büyük Birlik Partisi Kavak İlçe Başkanlığına uygun gördüğünüzden dolayı sizlere teşekkür ederim. Zaman zaman mahalle, hane ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak partimize üye kazandırmanın gayreti içinde bulunacağım. İlçemizin menfaati doğrultusunda görev yapacağım." dedi.

Kongreye Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, BBP Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Alican Kocaman, Samsun il Başkanı Ünsal Tokuç ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay