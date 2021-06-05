Samsun'dan kısa kısa

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Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda besicilere uyarıda bulunuldu.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda besicilere uyarıda bulunuldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla besicilerle görüşen jandarma ekipleri, hayvan yetiştiricilerinin hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, hırsızlık ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden 156 Jandarma İhbar Hattı'nın aranmasını istedi.

Ekipler, uyarında özellikle geceleri besi ahırlarının kontrol edilerek kapılarının açılmayacak şekilde kilitli tutulması ve çevresinin aydınlatılması gerektiğine dikkatini çekti.

Kaymakam Ömer Saygılı'yı bilgilendirme amacıyla ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, hayvan hırsızlıklarına karşı jandarma devriye ekiplerini artıracaklarını belirtti.

Saygılı da her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara "yabani orkide toplamayın" uyarısı

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, halk arasında yabani salep olarak bilinen yabani orkidenin nesli tükenmekte olan listede bulunduğunu ve doğadan toplanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Taş, AA muhabirine, nesli tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye göre koruma altında bulunan yabani orkidenin toplanmasının yasak olduğunu söyledi.

Vatandaşların herhangi cezai işlemle karşılaşmamak için yasağa uymaları gerektiğini vurgulayan Taş, yabani orkide toplayanların görülmesi halinde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay