Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Ladik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ladik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte usta öğretici ve kursiyerler tarafından yapılan el sanatları ürünleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Program kapsamında bağlama ve gitar eşliğinde yöresel türküler seslendirildi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız'ın hafta ile ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe Ladik Kaymakamı Adem Eser, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kavak'ta kan bağışı kampanyası

Kavak ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak amacıyla Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde kan bağışı kabul edildi.

Türk Kızılay ekip Başkanı Dr. Musa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk'ün de kan bağışında bulunarak destek verdiği kampanyada 33 ünite kan bağışı alındığını belirtti.

Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kan bağışında bulunmak için 51 vatandaşımız başvuruda bulundu. Durumları uygun bulunan 33 kişiden bağışı aldık. Bizim için bir ünite kanın dahi çok önemi var." dedi.

Havza'da kafe, lokanta ve çay ocakları denetlendi

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kademeli normalleşme döneminde faaliyete başlayan kafe, lokanta ve çay ocaklarını denetledi.

Yapılan denetlemede, iş yeri sahiplerine Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında 2 metre, sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması ile çalışma saatleriyle ilgili bilgi verildi.

Ekipler, ayrıca müşterilere maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında da uyarılarda bulundu.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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