Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları yankesicilik konusunda uyardı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları yankesicilik konusunda uyardı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kevser Camisi Parkı ve etrafını ile bankamatik önlerinde vatandaşlara yankesicilik konusunda bilgilendirme çalışması yapılarak, konu ile ilgili broşür dağıtıldı.

Ekipler, kalabalık yerlerde yankesicilik olaylarına karşı dikkatli olunmasını isteyerek, alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara sürekli ceplerini ve çantalarını kontrol etmeleri, özellikle kadınların çantalarını önlerinde görebileceği ve hissedebileceği noktada bulundurarak, pazar veya bebek arabasına asmamalarını konularında uyarıda bulunuldu.

Jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İlkadım 2. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığınca kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İlkadım 2. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında rütbeli personel ile erbaş ve erlerden 50 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ekibi, jandarma personeline teşekkür etti.

Kavak'ta koyun kırkımı ile ilgili uyarı

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Fatih Cır, koyun kırkımı ile ilgili bilgi verdi.

Koyun kırkımının küçükbaşlarda sağlıklı gelişimin olmazsa olmazlarından olduğunu vurgulayan Cır, kırkımın yün yağının erimeye ve yapağının kabarmaya başladığı dönemde, genellikle hava sıcaklığının arttığı haziran, kısmen de temmuz ayı başlarında yapılmasının uygun olduğunu söyledi.

Koyun kırkımında makas yerine makine kullanımının daha avantajlı olduğunu anlatan Cır, "Kırkımın hayvanın yapağısının kuru iken yapılması gerekir. Aksi takdirde nemli gömlek çok çabuk bozulabilecektir." dedi.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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