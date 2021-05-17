Samsun'dan kısa kısa

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik otodan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Teşvikiye Kavşağı'nda çalışma yürüttü.

Çalışmada, polisler tarafından, otodan hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Motosiklet ve araç sürücülerine araçlarını nasıl koruyacakları yönünde bilgilendirme yapan polis ekipleri, konuyla ilgili hazırladıkları broşürleri vatandaşlara vererek belirtilen uyarıları dikkate almalarını istedi.

Denetimlerde, ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadelede konusunda da sosyal mesafe, maske ve temizlik konularının önemine vurgu yapıldı.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kısa'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Rıza Kısa, Kaymakam Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Oda Başkanı Kısa, Kaymakam Saygılı'ya İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası çalışmaları ile salgın sürecinde zor günler yaşayan esnaf ve sanatkarların durumunun ele alındığı bir brifing verdi.

Kısa'ya teşekkür eden Kaymakam Saygılı, "Esnaf ve sanatkarlar toplumun büyük bir kesimine hizmet eden ve istihdama katkı sağlayan kişilerdir. Koronavirüs salgınından dolayı esnaflarımız olumsuz yönde etkilenmiştir. Devletimiz bu yönde tüm imkanlarını kullanarak destek vermeye devam etmekte. Dileğimiz alınan tedbirlerle virüs salgınının etkisiz hale getirilmesiyle her şeyin normale dönmesidir." dedi.

Terme'de ramazan yardımları

Terme Belediyesi, ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, binlerce aileye gıda kolisi yardımı ulaştıran belediye ekipleri, yüzlerce kişiye sıcak yemek ve tam kapanma nedeniyle dükkan kapatan yüzlerce esnafa yardımda bulundu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce erzak kolisi gönderimi yaptık. Ayrıca ramazanda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sıcak yemeği evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile Kovid pozitif olan hastalara ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Başvuru taleplerini değerlendirerek, kriterlere uygun olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sorunsuz ulaştı. Bunu yaparken de hiç kimseyi rencide etmemek adına yardımlarımızı gizli tutmaya özen gösterdik." ifadesinde bulundu.

Kılıç, salgın tedbirleri kapsamında iş yerini açamayan esnafa da ramazanda yardımda bulunduklarını belirtti.

Kavak'ta trafik denetimi

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk alanına giren Kavak-Asarcık kara yolu kontrol noktalarında denetim ve radar uygulaması gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı süresince kazaların azaltılması ile hız ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve radar uygulamasında jandarma trafik timleri, hız limitini aşan araçları durdurarak toplamda 23 araç sürücüsüne 9 bin 49 lira para cezası uyguladı, 7 araç trafikten men edildi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, trafik kazalarının meydana gelmesine yol açan hız limitine yönelik denetim ve radar uygulamasına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu