Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Kaymakam Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakam Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı müstesna günler olduğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla bu yıl Ramazan Bayramı'nın evlerde geçirileceğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Halkımız ikinci kez alıştığımız ve hak ettiği kalabalık ziyaretlerden uzak olacak. Temennimiz, içinde bulunduğumuz bu mukaddes atmosferin, tüm inananlar için bütün güzelliklerin yaşanmasına vesile olmasıdır. Biliyoruz ki bugünleri de geride bırakacak, daha nice güzel ve mutlu günlerde hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinizden öpecek ve kucaklaşacağız. Bu güzel bayramı, bugün vatanımızda huzur içerisinde idrak etmemizi, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Özel, mahalle gezilerine devam ediyor

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla "Gönülden bir olup sevgimizi paylaşıyoruz" sloganıyla mahalle gezilerine devam ediyor.

Özel, Daldere, Ağcakaya, Meşepınarı, Kızılsini ve Ayvalı mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve hasta ziyaretinde bulunan Özel, talep ve sorunları dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Mahallerde yapılan ve yapılması gereken hizmetleri de tespit eden Özel, koronavirüs salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını konularında uyarılarda bulundu.

Bu ramazan ayında toplu iftarlar yerine kırsaldaki mahallelerde oturan vatandaşların yanına gittiklerini anlatan Özel, "Bu ziyaretimizle her zaman onların yanlarında olduğumuzu anlatıyoruz. Ramazan ayı başlangıcından bu zamana kadar 50 mahalleye ziyaret yaptık. Kalan 6 mahalle ziyaretini de ramazan ayı sonuna kadar gerçekleştireceğiz." dedi.

Ladik'te "Tam kapanma" sessizliği sürüyor

Ladik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın on ikinci gününde sessizlik hakim.

Ladik ile Taşova, Havza, Suluova ve Samsun-Ankara bağlantı kara yolları tenhalaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri sorumluluk alanlarında devriye gezerek, olası ihlalleri önlemek ve görevliler harici dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:15:50. #1.15#

title