Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakam Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakam Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı müstesna günler olduğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla bu yıl Ramazan Bayramı'nın evlerde geçirileceğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Halkımız ikinci kez alıştığımız ve hak ettiği kalabalık ziyaretlerden uzak olacak. Temennimiz, içinde bulunduğumuz bu mukaddes atmosferin, tüm inananlar için bütün güzelliklerin yaşanmasına vesile olmasıdır. Biliyoruz ki bugünleri de geride bırakacak, daha nice güzel ve mutlu günlerde hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinizden öpecek ve kucaklaşacağız. Bu güzel bayramı, bugün vatanımızda huzur içerisinde idrak etmemizi, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Özel, mahalle gezilerine devam ediyor

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla "Gönülden bir olup sevgimizi paylaşıyoruz" sloganıyla mahalle gezilerine devam ediyor.

Özel, Daldere, Ağcakaya, Meşepınarı, Kızılsini ve Ayvalı mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve hasta ziyaretinde bulunan Özel, talep ve sorunları dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Mahallerde yapılan ve yapılması gereken hizmetleri de tespit eden Özel, koronavirüs salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını konularında uyarılarda bulundu.

Bu ramazan ayında toplu iftarlar yerine kırsaldaki mahallelerde oturan vatandaşların yanına gittiklerini anlatan Özel, "Bu ziyaretimizle her zaman onların yanlarında olduğumuzu anlatıyoruz. Ramazan ayı başlangıcından bu zamana kadar 50 mahalleye ziyaret yaptık. Kalan 6 mahalle ziyaretini de ramazan ayı sonuna kadar gerçekleştireceğiz." dedi.

Ladik'te "Tam kapanma" sessizliği sürüyor

Ladik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın on ikinci gününde sessizlik hakim.

Ladik ile Taşova, Havza, Suluova ve Samsun-Ankara bağlantı kara yolları tenhalaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri sorumluluk alanlarında devriye gezerek, olası ihlalleri önlemek ve görevliler harici dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay