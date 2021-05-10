Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "tam kapanma" uygulaması kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların zekat ve fitrelerini istedikleri kişilere ulaştıracaklarını bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "tam kapanma" uygulaması kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların zekat ve fitrelerini istedikleri kişilere ulaştıracaklarını bildirdi.

Kaymakam Saygılı, AA muhabirine, "Vefa Sosyal Destek Grubu" olarak tam kapanma dolayısıyla ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evinden çıkması kısıtlanan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.?

"Vefa Sosyal Destek Grubu"nun toplamda 120 görevlisi ile vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiğini belirten Saygılı, "Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın haberdar etmeleri halinde gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması yanında kurumumuz veya iletişim merkezlerimizde bulunan görevliler tarafından fitre ve zekat sahibi olan vatandaşların fitre ve zekatlarının istedikleri kişi veya kuruma teslimatı yapılacaktır." dedi.

Kaymakam Saygılı, Vefa Sosyal Destek Grubu ve iletişim merkezinde görevli olan personelin 7 gün, 24 saat esasına göre hizmet yürütmeye devam ettiğini kaydetti.

Jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü'nde sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit annelerini unutmadı.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, görevli personelce şehit aileleri ziyaret edildi. Şehit annelerine çiçek takdim edilerek Anneler Günü kutlandı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit anneleri kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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