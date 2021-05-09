Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan "Tam Kapanma" dolayısıyla sessizliğe büründü.

Kavak ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan "Tam Kapanma" dolayısıyla sessizliğe büründü.

Trafik yoğunluğunun bulunduğu Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimi ile Kavak-Asarcık kara yolu ve mahalle grup yolları tenhalaştı.

Ekipler denetimlerini sürdürürken, vatandaşlara anonslarla evde kalma çağrısı yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların dışında vatandaşların evde kaldığı ve kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Kaymakam Ömer Saygılı, koronavirüs salgını etkisiz hale gelinceye kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Ladik Belediye Başkanı Özel'den Anneler Günü mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özel, mesajında, anne sevgisinin, sevgilerin en güzeli olduğunu vurguladı.

Annelerin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Özel, mesajında şunları kaydetti:

"Eşsiz bir sevgiye ve fedakarlığa dayanan, anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığı, dünyanın en güzel, en temiz, en masum ve en yüce duygularından biridir annelik. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz, her zaman baş tacımızdır. Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, sevgiyi, saygıyı öğreten ve dolayısıyla ilk öğretmenimiz olan annelerimizi sadece belirli günlerde değil, her gün, her an hatırlamalıyız. Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisine muhatap olma şerefine mazhar olan annelerimize gönül borcu ödenemez. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen başta evlatlarını vatan toprağı için feda eden şehit annelerimiz olmak üzere, sadece anne olan değil, yüreği annelik hissiyle dolu olan tüm kadınlarımızın 'Anneler Günü'nü kutluyor, yine başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelere saygı ve selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Anneler Günü hediyesi eşinin böbreği oldu
Anneler Günü hediyesi eşinin böbreği oldu
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