Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerin aile ve toplum hayatının da temel taşını oluşturduğuna dikkati çekti.

Annelerin sahip olunan en değerli hazine olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Bakışlarıyla içimizi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, ayakları altında cennetin serildiği değerli varlığımız, ilk öğretmenimizdir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve ömrünü bizim hayatımız ve yaşantımızın daha iyi olması için heba eden annelerimiz için ne yapsak hakkını ödememiz mümkün değildir. Senede sadece bir günle annelerimizi anmak onlara büyük haksızlık olur. Onların aslında bizlerden bekledikleri tatlı dil, güler yüz ve bizlerin toplum için yararlı bir fert olabilmemizdir. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kavak Müftüsü Belen'dan Kadir Gecesi mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni diğer gecelerden üstün kılan özelliğin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanması olduğunu belirtti.

Birçok manevi güzelliği içinde barındıran ramazan ayının sonuna yaklaşırken bir yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni karşılamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Belen, şunları kaydetti:

"Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, kendimize dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı yüce yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanıdır. İbadetlerimizde ve ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli bir husus olduğunu bilmeli, her ayı ramazan ve her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız."

Havza Belediye Başkanı Özdemir, Kadir Gecesi mesajı yayımladı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını dile getirdi.

Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Sabır ve başkalarını düşünme ayından sonra Ramazan Bayramı ise, millet olarak sevinme ve birbirimizi birlik olma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim."

Kavak'ta vatandaşlara zehirli mantar uyarısı

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara doğada yetişen yabani mantarlar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, zehirlileri ile zararsızları ayırt etmenin çok güç olması nedeniyle doğadan toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulunan Taş, "Önceki yıllarda kırsaldaki mahallede ikamet eden 2 kişi doğadan topladıkları mantarı yemeleri sonucunda yaşamlarını yitirmişti. Zehirli mantarlar ile zararsız olanlar bazı vatandaşlar tarafından rengine, şekline bakarak ayırt edilmeye çalışılıyor ama zararsız mantar ile zehirli mantarların ayırt edilmesi çok zor. Onun için istiyoruz ki doğadan toplanan mantar yerine kültür mantarı tüketelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay