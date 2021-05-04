Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkan polis ekipleri, ilçe merkezinde sokak hayvanlarının bulunduğu 14 farklı yere yiyecek ve su bıraktı.

Tam kapanma sürecinin ilk 5 gününde sokak hayvanları için toplam 60 kilogram yiyecek bıraktıklarını ifade eden polis ekipleri, hayvanlara yiyecek ve su vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaymakam Ömer Saygılı da vatandaşların evlerindeki atık yemekleri çöpe atma yerine sokak hayvanlarına vermelerinin daha uygun olacağını söyledi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Çavdar'dan teşekkür

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, muhtarların Kovid-19 aşı takvimine alınmasında dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Çavdar, AA muhabirine, muhtarların aşı takvimine alınmasında dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bazı muhtarların yaşları dolayısıyla Kovid-19 aşısını olduklarını belirten Çavdar, "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminin halkın her türlü sorunu ile hemhal olan muhtarların aşılanması büyük önem taşımaktaydı. Muhtarlarımız sürekli sokaktalar ve vatandaşla iç içeler." dedi.

Toplumun her kesimi için çalıştıklarını dile getiren Çavdar, şunları kaydetti:

"Özellikle aşı olamayan genç muhtarlarımız büyük risk altındaydı. Alınan karar ile muhtarlarımızın riski azaltılmış oldu. Tüm muhtarlarımızı hem topluma örnek teşkil etmek, hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı korumak için aşı olmaya davet ediyorum. Günlük yaşamda maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi önem taşıyor. Kurallara riayet ederek bu salgından kurtulacağız."

Havza Belediyesinin yol çalışmaları

Havza Belediyesi, 2021 yılı çalışma planı dahilinde ilçe merkezinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, Değirmenüstü Mahallesi Hilmi Tunalı Caddesi bölgesinde oluşan yeni yerleşim bölgelerinin yol ihtiyacını karşılamak için alt yapı çalışmaları tamamlanan kısımlarında çalışma yaptı.

Yaklaşık 9 bin 500 metrekare beton parke yol ve bisiklet yolu yapılacak alanda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir incelemelerde bulundu.

Özdemir, daha sonra yeni imara açılan bölgelerde Havza Belediyesince yürütülen yaklaşık 1800 metrelik yol açma çalışmalarını inceledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Özdemir, çocuklara kitap okuma tavsiyesinde bulunarak çikolata ikram etti

Özdemir, yol çalışması yapılacak bölgede alt yapı çalışmalarının nihayete ermesiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yansıtacak bir çalışma olacağını anlatan Özdemir, "Yeni imara açılan bölgelerde ise yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yol ihtiyacı karşılanarak tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Bölge halkına ve Havzamıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay