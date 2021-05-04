Samsun'dan kısa kısa

Havza'da İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kısıtlama kurallarını ihlal eden 9 kişiye toplam 31 bin 221 lira ceza kesildi.

Havza'da İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kısıtlama kurallarını ihlal eden 9 kişiye toplam 31 bin 221 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, gece rutin devriye çalışmaları sırasında Çamyatağı Mahallesi'nde kapalı olması gereken lokantanın açık olduğunu fark ettiler.

Jandarma ekipleri lokantaya girdiklerinde 9 kişiyi okey oynarken yakaladı.

Jandarma tarafından aralarında iş yeri sahibinde bulunduğu 9 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maskeden dolayı toplam 31 bin 221 lira ceza kesildi.

Çarşamba'da kısıtlamaları ihlal eden 49 kişiye ceza

Çarşamba ilçesinde tam kapanmanın ilk 3 gününde toplam 49 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibariyle başlayan tam kapanmanın ilk üç gününde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerde de kısıtlamayı ihlal eden 22 kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetimlerin tam kapanma sonuna kadar aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Havza'da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle AK Parti Kadın Kollar tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Yıldız ve beraberindekiler Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanı Tuğba Ergin, Yerel Yönetim Başkanı Nurcihan Değirmenci ve Seçim İşleri Başkanı Şerife Bozkurt, yerel gazetelere ziyarette bulundu.

Yıldız, "Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele ettiği bir dönemde gazetecilerimizin de kamuoyundaki sorumlulukları bir kat daha arttı. Vatandaşımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan gazeteciler bu salgın döneminde de canla, başla görevini yapmaktadır." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Üyeleri daha sonra Havza Belediyesi basın birimini ziyaret etti.

Kavak'ta tam kapanma denetimleri

Kavak ilçesinde, "tam kapanma" uygulanmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, ilçede trafik ve yaya yoğunluğunun yaşandığı Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde polis ekipleri tarafından hem yayaların ve hem de sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, denetimlerin süreceğini belirterek, ilçede şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söyledi.

Havza'da Türk Kızılay'dan ramazan yardımları

Türk Kızılay Havza Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere nakdi, gıda ve giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında yapılan yardımların bu yıl da sürdüğünü belirtti.

İlçede 350 kişiye gıda yardım paketi, 750 kişiye de giyim ve ayakkabı yardımı dağıtıldığını anlatan Çörekçioğlu, "Daha önce vekaleten kurban kesimi yoluyla elde edilen kurban etlerinden yapılan 350 kutu kıyma ve kuşbaşı konserve et de ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Yardım paketlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ayrıca ihtiyaç sahibi 750 aileye giyim ve ayakkabı yardımında bulunduk. Bunların yanı sıra 118 ihtiyaç sahibine kişi başı 500 lira olmak üzere 59 bin lira nakdi yardım yapıldı. Ramazan bayramı öncesi yardımlarımızın tamamını yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yardımları yapmamıza vesile olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kavak'ta traktör sürücülerine seminer

Kavak ilçesinde, traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Jandarma tarafından ilçeye bağlı Çayırlı, İdrisli, Muhsinli, Beyköy mahallelerinde traktör sürücüleri ve yardımcılarına yönelik düzenlenen seminerde, traktör kazalarının azaltılması, kabin ve koruma demirinin faydaları ile devrilmeye karşı koruma çerçevesini neden kullanmalıyız gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.

Seminer sonunda ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği kamu kurumları ile otogar ve duraklara, traktörlerde koruma demiri ve kabin takılması hususu ile kabin ve koruma demiri olmayan traktörlerde meydana gelen ölümlü kazaların azaltılmasına yönelik broşürler asıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından traktör sürücü ve yardımcılarına yönelik eğitim seminerlerinin diğer mahallelerde de düzenleneceği bildirildi.

Sürü sahiplerine aşı uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, yaylaya çıkartılacak hayvan sürülerinin hastalıklara karşı koruyucu aşılarının tamamlanması uyarısında bulundu.

Aslankaya, hayvan hastalıklarının genelde kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaynaklandığına işaret etti.

Samsun ve kıyı ilçelerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı sürü sahibi vatandaşların yaz aylarında Kavak ve Ladik ilçelerindeki su ve otlak yönünden bol arazi ve yaylaları tercih ettiğini belirten Aslankaya, "Yayla göçlerinin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Yaylaya çıkacak sürü sahiplerinin hazırlıklarını yapmaları, sürülerinin hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılarını, kulak küpelerini ve gereken evrak, rapor ve belgelerini tamamlamaları ve önlemlerini almaları gerekiyor." dedi.

Aslankaya, mahalle muhtarlarının da mahallesindeki yayla ve otlaklarda konaklayacak veya mahallesi hudutlarından geçiş yapacak sürülere karşı tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu