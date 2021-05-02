Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarına yiyecek ve su götürdü

İlçede sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp, yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri, karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdiler.

Kavak ilçe Jandarma Komutanlığınca kış mevsiminde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarına sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı, "Sokak hayvanları Allah'ın bizlere emaneti olan dilsiz konuşamayan canlılardır. Bizler o hayvanlara sahip çıkarsak, yaşamlarını sürdürürler. Kış mevsimi süresinde olduğu gibi tam kapanma dolayısıyla da İlçemiz Jandarma Komutanlığı yine bu sokak hayvanlarına sahip çıkmıştır. Başta İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk olmak üzere tüm görevlilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kavak ilçe Jandarma Komutanlığınca, tam kapanma süresince sokak hayvanları için yiyecek ve içecek dağıtımına devam edileceği kaydedildi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığından sahipsiz sokak hayvanlarına yem

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 17 günlük kısıtlama süresince sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Havza'da halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için yol kontrollerine devam eden jandarma ekipleri bu kez de sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi tarafından Kılavuz Ormanı, Güvenbeli Geçidi ve kırsal Mahallelerde belirlenen bölgelere yem ve su bırakıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünden 650 çift ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Havza Belediyesi işbirliği ile Ramazan Bayramı öncesi Çiftlik ve Çakıralan mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımı yapıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Çiftlikköy Muhtarı Mehmet Yıldırım katılımı ile gerçekleşen dağıtımda Kızılay gönüllüleri de görev aldı.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Çörekçioğlu ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'a teşekkür etti.

Çavdar, "Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerimiz ve çocuklarımızı sevindiren Kızılay yetkilileri ve yardım yapan herkese mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine, bayram öncesi ihtiyaç sahipleri ve çocuklar ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çörekçioğlu, "Bugün iki mahallemizde 650 çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. 650 kişinin yüreğine dokunduk. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Tüm imkanı olan vatandaşlarımızı Kızılay'a desteğe davet ediyorum. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir ve Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Zeki Kurt ile personeline teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:39:55. #1.14#

title