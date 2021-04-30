Samsun'dan kısa kısa

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Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kene ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kene ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine, Kavak ilçesinin konumu itibarıyla kene yönünden riskli bölgeler arasında bulunduğunu söyledi.

İlk kez 2003 yılında teşhis konulan KKKA hastalığı sebebiyle bugüne kadar Kavak'ta kırsal mahallelerde ikamet eden 6, Türkiye'de ise yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Koçoğlu, "Kene ısırma olayları 1 Nisan-1 Ekim arasında görülür. Hayvan otlatan, arazide çalışan veya piknik yapan kişiler tedbirli davranmalı. Oturulacak yere açık renkli örtü serilmesi, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı veya çizme giymeye özen gösterilmeli." dedi.

Vatandaşlara kene yönünden riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve giysini kontrol etmesi tavsiyesinde bulunan Koçoğlu, özellikle kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere kene olup olmadığının kontrol edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Koçoğlu, "Vücuda tutunan kenenin çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmalı, çıkartılamaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunulması gerekir. Diğer taraftan vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir." diye konuştu.

Çarşamba'da "tam kapanma" nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma uygulamasının ilk gününde Çarşamba'da sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminin ilk gününde Çarşamba sokaklarında sessizlik yaşandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de farklı noktalarda uygulama yaparak kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay